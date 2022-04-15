Felipe Maestro é anunciado como novo técnico do Confiança

O Confiança anunciou a contratação de Felipe Loureiro, também conhecido como Felipe Maestro, como seu novo técnico. O ex-jogador, que foi ídolo no Vasco e teve boa passagem pelo Flamengo, estava no comando do Bangu recentemente. Aos 44 anos, Felipe agora terá o desafio de comandar a equipe sergipana na Série C do Campeonato Brasileiro. No ano passado, o Confiança foi rebaixado na Série B e agora tenta voltar à Segunda Divisão.
Felipe assume o lugar que era ocupado por Luizinho Lopes. O clube vem anunciando alguns reforços e mudanças nos últimos dias. No início deste mês, Hyago França renunciou ao cargo de presidente do clube.