futebol

Felipe Maestro é anunciado como novo técnico do Confiança

Equipe que disputa a Série C anuncia chegada do treinador, ídolo do Vasco...
Publicado em 

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 13:54

O Confiança anunciou a contratação de Felipe Loureiro, também conhecido como Felipe Maestro, como seu novo técnico. O ex-jogador, que foi ídolo no Vasco e teve boa passagem pelo Flamengo, estava no comando do Bangu recentemente. Aos 44 anos, Felipe agora terá o desafio de comandar a equipe sergipana na Série C do Campeonato Brasileiro. No ano passado, o Confiança foi rebaixado na Série B e agora tenta voltar à Segunda Divisão.
Felipe assume o lugar que era ocupado por Luizinho Lopes. O clube vem anunciando alguns reforços e mudanças nos últimos dias. No início deste mês, Hyago França renunciou ao cargo de presidente do clube.
Crédito: Felipe quando comandava o Bangu (Foto: Caio Almeida/Bangu AC)

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

