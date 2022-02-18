Felipe Macedo reestreia no futebol brasileiro após cinco anos no exterior

Após cinco temporadas na Europa, Felipe Macedo voltou a atuar no futebol brasileiro. Anunciado no início do ano pelo Maringá para a disputa do Campeonato Paranaense, o zagueiro de 27 anos fez sua estreia oficial pelo clube nesta quarta-feira (16), na vitória por 2 a 0 diante do Operário.Revelado pela Aparecidense em 2012, o defensor logo se transferiu ao Goiás. Entre 2013 e 2017, foram 87 jogos com a camisa da equipe goiana e quatro conquistas de campeonato estadual. Após isto, foi comprado pelo Portimonense, de Portugal, onde teve vínculo até a temporada 2020/21. Neste período, foi emprestado para Penafiel e Covilhã, clubes também lusitanos. Ainda em 2021 defendeu o Paeek, do Chipre, em sete partidas.

- Joguei cinco temporadas no futebol europeu e isso foi fundamental para o meu crescimento profissional. Pude evoluir em diversos aspectos em questão de tática e técnica. Entendi que era a hora de retornar ao Brasil. O Maringá abriu as portas, conheço os donos do clube e o projeto deles é muito profissional. Fico feliz de poder estrear pelo clube diante de nossa torcida e o que mais desejo agora é ter sequência. Vencer o então líder da competição nos trás uma confiança enorme para o decorrer da competição - afirmou Felipe .

Em seu retorno ao Brasil, o zagueiro busca manter a boa fase do Maringá, que ocupa a sexta posição do Campeonato Paranaense com 13 pontos, quatro a menos que o líder Cascavel, e melhorar a campanha de 2021, onde o clube chegou até as quartas de final da competição.- O Maringá se reforçou muito bem para a disputa do Paranaense e isso vem refletindo dentro de campo. Nossa campanha está sendo muito boa e a mescla de jogadores experientes com atletas mais novos vem sendo fundamental. Acredito que seguindo este mesmo trabalho e empenho, conquistaremos grandes coisas no decorrer da competição - completou o defensor.