Felipe Hereda acerta com novo clube no Bahrein e busca naturalização pela seleção asiática

Crédito: Divulgação/Budaiya Club

O meia Felipe Hereda pode ser mais um jogador brasileiro a se naturalizar por outro país. Em sua terceira temporada no futebol do Bahrein, o meio-campista de 28 anos pode defender a seleção asiática se continuar atuando no país por mais dois anos. Inclusive, recentemente, Hereda acertou com o Budaiya Club, da elite nacional.

> Veja há quanto tempo os técnicos das Séries A e B estão em seus clubes- Estou aqui há três temporadas, tenho passaporte do país, com chances de buscar a naturalização e poder quem sabe atuar pela seleção do Bahrain. Tem que jogar no mínimo cinco temporadas atuando aqui e eu aceitaria com certeza (um possível convite). É um país que o nível do futebol está crescendo a cada temporada e a seleção do Bahrain está brigando por vaga na Copa do Mundo - disse Felipe Hereda.

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Com passagens pelo Santo André, ABC, Sergipe e Fox do Iguaçu, Felipe Hereda projetou a temporada de 2021/22 pelo novo clube e a busca por um prêmio individual na elite do Bahrein.