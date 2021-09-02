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Felipe Hereda acerta com novo clube no Bahrein e busca naturalização pela seleção asiática

O meia brasileiro, que está no Bahrein há três temporadas, soma passagens por Santo André e ABC; jogador pode defender a seleção caso fique no país por mais dois anos...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 07:00
Crédito: Divulgação/Budaiya Club
O meia Felipe Hereda pode ser mais um jogador brasileiro a se naturalizar por outro país. Em sua terceira temporada no futebol do Bahrein, o meio-campista de 28 anos pode defender a seleção asiática se continuar atuando no país por mais dois anos. Inclusive, recentemente, Hereda acertou com o Budaiya Club, da elite nacional.
> Veja há quanto tempo os técnicos das Séries A e B estão em seus clubes- Estou aqui há três temporadas, tenho passaporte do país, com chances de buscar a naturalização e poder quem sabe atuar pela seleção do Bahrain. Tem que jogar no mínimo cinco temporadas atuando aqui e eu aceitaria com certeza (um possível convite). É um país que o nível do futebol está crescendo a cada temporada e a seleção do Bahrain está brigando por vaga na Copa do Mundo - disse Felipe Hereda.
> Veja a tabela da Premier League
Com passagens pelo Santo André, ABC, Sergipe e Fox do Iguaçu, Felipe Hereda projetou a temporada de 2021/22 pelo novo clube e a busca por um prêmio individual na elite do Bahrein.
- As expectativas são sempre as melhores possíveis, fazer mais uma temporada muito boa e ir em busca dos objetivos do clube que é de manter na primeira divisão. Individualmente, é ser o melhor volante do campeonato - falou.

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