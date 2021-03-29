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futebol

Felipe Gedoz quer vitória em clássico contra o Paysandu no Paraense

Meia passa por ótima fase com a camisa do Leão...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 14:08

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 14:08
Crédito: Meia é uma das principais peças do Leão (Divulgação / Remo
Destaque do Remo desde o ano passado e em alta no clube paraense, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, revelou a ansiedade para o primeiro clássico do ano no domingo (4), pelo Campeonato Paraense. Segundo o jogador, o grupo está muito focado neste compromisso.
Juventus deve investir em pacotão de reforços. O final de semana do Mercado
- Estamos muito focados no clássico contra o Paysandu. É um jogo muito importante para os dois lados. Clássico é sempre imprevisível. Temos que ter intensidade máxima do primeiro ao último minuto para sairmos com um resultado positivo. Qualquer vacilo pode nos custar um resultado positivo - disse.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PARAENSEGedoz ainda elogiou o elenco do Azulão.
- Nosso elenco tem muita qualidade e ainda vai crescer muito nas próximas semanas. Tenho certeza disso. Vamos lutar muito para chegarmos ao nível que queremos - afirmou o meia.

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