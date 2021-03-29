Felipe Gedoz quer vitória em clássico contra o Paysandu no Paraense

Crédito: Meia é uma das principais peças do Leão (Divulgação / Remo

Destaque do Remo desde o ano passado e em alta no clube paraense, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, revelou a ansiedade para o primeiro clássico do ano no domingo (4), pelo Campeonato Paraense. Segundo o jogador, o grupo está muito focado neste compromisso.

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- Estamos muito focados no clássico contra o Paysandu. É um jogo muito importante para os dois lados. Clássico é sempre imprevisível. Temos que ter intensidade máxima do primeiro ao último minuto para sairmos com um resultado positivo. Qualquer vacilo pode nos custar um resultado positivo - disse.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PARAENSEGedoz ainda elogiou o elenco do Azulão.