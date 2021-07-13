Felipe Gedoz quer o Remo brigando entre os primeiros colocados do Brasileirão Série B

Destaque do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma série de vitórias para crescer em 2021.- O grupo está trabalhando para fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para ganhar confiança visando os próximos jogos. Vamos continuar nos dedicando ao máximo para evoluirmos em 2021.
Gedoz ainda falou sobre o desejo de ver a equipe brigando entre os primeiros colocados da segundona.- A gente tem esperança de fazer um grande segundo semestre para brigarmos na parte de cima da tabela. O grupo sabe que tem potencial para isso.