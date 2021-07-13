Felipe Gedoz quer o Remo brigando entre os primeiros colocados do Brasileirão Série B

Destaque do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma série de vitórias para crescer em 2021.- O grupo está trabalhando para fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para ganhar confiança visando os próximos jogos. Vamos continuar nos dedicando ao máximo para evoluirmos em 2021.