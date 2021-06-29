AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipe Gedoz quer crescimento do Remo na Série B visando primeiras posições na tabela
futebol

Felipe Gedoz quer crescimento do Remo na Série B visando primeiras posições na tabela

Meia passa por ótima fase com a camisa do Leão...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 17:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 17:47
Crédito: Divulgação / Remo
Destaque do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, revelou o desejo de todos no grupo fazer uma boa sequência nas próximas rodadas da Série B para que a equipe chegue a parte superior da tabela de classificação da disputa. Segundo ele, o elenco tem trabalhado para atingir esta meta.
Saiba há quanto tempo clubes brasileiros não cedem jogadores para Seleção
- O elenco tem trabalhado muito para crescer de produção e para atingir seus objetivos na temporada. Queremos fazer uma boa sequência na Série B para chegarmos ao grupo dos primeiros colocados da competição. Isso vai nos dar confiança. - afirmou.
VEJA TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DO REMO NA SÉRIE BGedoz quer um grande segundo semestre do grupo em 2021.
- Vamos trabalhar muito para que a equipe faça um grande segundo semestre e possa conquistar seus objetivos este ano. Temos uma responsabilidade pela frente. - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
6 palavras de origem japonesa que o brasileiro adotou no vocabulário
Imagem de destaque
Presidente nacional do partido de Pazolini joga balde de água fria na aproximação com o PL
Imagem BBC Brasil
Por que alguns países da África recusam ajuda financeira de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados