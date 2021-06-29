Felipe Gedoz quer crescimento do Remo na Série B visando primeiras posições na tabela

Crédito: Divulgação / Remo

Destaque do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, revelou o desejo de todos no grupo fazer uma boa sequência nas próximas rodadas da Série B para que a equipe chegue a parte superior da tabela de classificação da disputa. Segundo ele, o elenco tem trabalhado para atingir esta meta.

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- O elenco tem trabalhado muito para crescer de produção e para atingir seus objetivos na temporada. Queremos fazer uma boa sequência na Série B para chegarmos ao grupo dos primeiros colocados da competição. Isso vai nos dar confiança. - afirmou.

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