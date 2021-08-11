Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Felipe Gedoz quer boa sequência do Remo na Série B e projeta jogo contra o Vasco

Meio campista comentou sobre a fase que a equipe vive na segunda divisão do Brasileirão...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 18:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 18:13
Crédito: Divulgação / Remo
Titular do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás e Club Brugge, da Bélgica, pediu intensidade máxima da equipe na sequência deste ano. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma série de vitórias para crescer em 2021.- Estamos trabalhando para que a equipe faça uma boa sequência nestas próximas partidas da Série B para crescermos na tabela de classificação. Vamos procurar ter intensidade máxima para que nossos objetivos sejam alcançados.
Gedoz ainda falou sobre o desejo da equipe de vencer o Vasco.- O Vasco tem uma grande equipe e, sem dúvida, é um adversário de alto nível. Vamos lutar muito para fazer uma grande partida para vencermos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ramon Mapelli
Justiça decreta prisão de namorado de jovem que morreu em acidente na Leste-Oeste em Cariacica
Imagem de destaque
Aniversário da CBN Vitória: acompanhe programa especial Fim de Expediente no ES
Retirada de concreto instalado em obra na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Concreto recém-instalado é retirado de obra de corredor de ônibus em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados