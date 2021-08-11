Felipe Gedoz quer boa sequência do Remo na Série B e projeta jogo contra o Vasco

Titular do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás e Club Brugge, da Bélgica, pediu intensidade máxima da equipe na sequência deste ano. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma série de vitórias para crescer em 2021.- Estamos trabalhando para que a equipe faça uma boa sequência nestas próximas partidas da Série B para crescermos na tabela de classificação. Vamos procurar ter intensidade máxima para que nossos objetivos sejam alcançados.