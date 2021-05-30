Felipe Gedoz fala sobre fase positiva no Remo e quer jogo da vida contra o Atlético-MG na Copa do Brasil

Crédito: Divulgação / Remo

Principal nome do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, destacou a fase positiva que vive com a camisa do clube. Segundo o jogador, tudo que tem acontecido com ele é consequência de um trabalho forte que tem feito nos últimos meses.

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- O Remo é um clube que tenho muito carinho e estar aqui tem sido muito especial. Tenho trabalhado muito para continuar honrando e melhorando meus números com a camisa do clube. Vou me dedicar ao máximo neste segundo semestre para continuar crescendo de produção no clube. - disse.

VEJA TABELA E SIMULE AS PRIMEIRAS RODADAS DO BRASILEIRÃO 2021Gedoz ainda destacou o desejo do elenco em fazer um grande jogo contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil, na quarta-feira (2).