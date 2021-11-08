  • Felipe Gedoz fala sobre bom ano individual no Remo e quer permanência do clube na Série B
Felipe Gedoz fala sobre bom ano individual no Remo e quer permanência do clube na Série B

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 19:18

Crédito: Divulgação / Remo
Um dos principais jogadores do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, destacou o bom ano que teve no clube em 2021. Feliz com seus números e o desempenho dentro de campo durante a temporada, o jogador falou sobre esse momento.Bota na liderança: veja as chances de título, acesso e rebaixamento na Série B
- Estou muito feliz pelo ano que fiz até aqui com a camisa do Remo e agradeço ao grupo por isso, ao clube e ao torcedor. Em todos os jogos da temporada procurei dar meu máximo para ajudar dentro e fora de campo - disse.
Gedoz ainda falou sobre o desejo de ver o clube paraense confirmando presença na Série B de 2022.
REMO ESCAPA DO Z4? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE B
- Infelizmente estarei fora nos próximos jogos, mas estarei na torcida para que o grupo conquiste o objetivo, que é a permanência na Série B. O elenco lutará muito por isso - concluiu.
O Remo encara o Operário no próximo compromisso da Série B, na terça-feira (9), às 19h, no Estádio Germano Kruger.

