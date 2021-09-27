Felipe Gedoz fala da boa fase do Remo e quer evolução da equipe na reta final da Série B

Destaque do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico-PR, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, revelou o desejo de todos no grupo em melhorar o desempenho em campo nas próximas rodadas da Série B. Segundo o jogador, o Leão tem tudo para seguir crescendo e terminar bem a competição.- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer nestas próximas rodadas da Série B e possa evoluir. O grupo sabe do seu potencial e tem tudo para terminar o ano com vitórias e boas atuações na disputa - afirmou o meia.