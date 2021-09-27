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futebol

Felipe Gedoz fala da boa fase do Remo e quer evolução da equipe na reta final da Série B

Meio-campista comentou o momento que a equipe vive na competição nacional...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 17:05
Crédito: Divulgação / Remo
Destaque do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico-PR, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, revelou o desejo de todos no grupo em melhorar o desempenho em campo nas próximas rodadas da Série B. Segundo o jogador, o Leão tem tudo para seguir crescendo e terminar bem a competição.- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer nestas próximas rodadas da Série B e possa evoluir. O grupo sabe do seu potencial e tem tudo para terminar o ano com vitórias e boas atuações na disputa - afirmou o meia.
Gedoz ainda falou sobre o ano que tem feito no clube e sobre o seu trabalho.Estou tendo um ano muito especial e trabalhando muito para que essas próximas partidas sejam ainda melhores. Venho me dedicando ao máximo para encerrar 2021 com ótimas partidas com a camisa do Remo - completou.

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