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Felipe Gedoz espera vitória do Remo sobre o Paysandu e garantir vaga na final da Copa Verde

Jogo de ida da semifinal do torneio foi 2 a 2 e volta acontece com mando do Leão Azul...
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Publicado em 

02 dez 2021 às 17:37

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 17:37

Um dos principais nomes do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, pediu intensidade máxima da equipe no jogo de volta diante do Paysandu pelas semifinais da Copa Verde - o primeiro duelo terminou 2 a 2. Para ele, uma vaga na decisão será importante para o grupo.- Vamos para esse segundo jogo muito motivados. Queremos fazer uma grande partida para chegarmos à decisão da competição esse ano. O grupo quer fazer uma ótima exibição durante os noventa minutos - afirmou o meio-campista.
Gedoz ainda destacou que o título é o objetivo do Remo na disputa.
- Nossa ideia é terminar o ano com essa conquista, que será muito importante para todos. Vamos lutar muito para que o grupo possa terminar com o troféu.
Crédito: Foto:Divulgação/Remo

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