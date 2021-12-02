Felipe Gedoz espera vitória do Remo sobre o Paysandu e garantir vaga na final da Copa Verde

Um dos principais nomes do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, pediu intensidade máxima da equipe no jogo de volta diante do Paysandu pelas semifinais da Copa Verde - o primeiro duelo terminou 2 a 2. Para ele, uma vaga na decisão será importante para o grupo.- Vamos para esse segundo jogo muito motivados. Queremos fazer uma grande partida para chegarmos à decisão da competição esse ano. O grupo quer fazer uma ótima exibição durante os noventa minutos - afirmou o meio-campista.