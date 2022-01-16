Felipe Gedoz espera temporada de recuperação do Remo em 2022

Um dos principais nomes do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, falou sobre o desejo de ver a equipe paranense fazendo uma grande temporada em 2022. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para ter ótimos resultados durante a época.- Nosso elenco vem sendo formado, mas é muito competitivo e tem tudo para crescer de produção nos próximos dias. Vamos continuar trabalhando muito para que as coisas saiam como estamos planejando ao longo do ano.