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futebol

Felipe Gedoz espera temporada de recuperação do Remo em 2022

Equipe foi rebaixada para o Brasileirão Série C, mas o meia destacou a vontade de todos...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 14:48

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 14:48

Um dos principais nomes do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, falou sobre o desejo de ver a equipe paranense fazendo uma grande temporada em 2022. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para ter ótimos resultados durante a época.- Nosso elenco vem sendo formado, mas é muito competitivo e tem tudo para crescer de produção nos próximos dias. Vamos continuar trabalhando muito para que as coisas saiam como estamos planejando ao longo do ano.
Gedoz destacou a vontade de ter uma temporada de alto nível novamente.- Estou motivado para essa temporada e ciente da minha responsabilidade com a camisa do clube. Vou trabalhar muito para ajudar e conquistar os objetivos traçados pelo grupo nos próximos meses - completou o meio-campista.
Crédito: Foto:Divulgação/Remo

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