Felipe Gedoz espera sequência do Remo na Série B e crescimento do clube na temporada

Crédito: Divulgação / Remo

Destaque do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da Série B. Segundo o atleta, a meta de todos é fazer uma série de vitórias para crescer em 2021.Neymar passou Pelé! Veja quem mais vestiu a camisa da Seleção Brasileira

- O grupo está trabalhando para fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para ganhar confiança visando os próximos jogos. Nossa ideia é terminar o ano vencendo e fazendo grandes apresentações. - disse.

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Gedoz ainda falou sobre seu ótimo momento na temporada. O atleta soma quatro gols e uma assistência na temporada.

- Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo. Tenho lutado muito para honrar essa camisa até o fim. Espero continuar crescendo com todos. - concluiu.