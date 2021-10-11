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Felipe Gedoz espera sequência do Remo na Série B e crescimento do clube na temporada

Meia passa por ótima fase com a camisa do Leão...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 19:26

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 19:26

Crédito: Divulgação / Remo
Destaque do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da Série B. Segundo o atleta, a meta de todos é fazer uma série de vitórias para crescer em 2021.Neymar passou Pelé! Veja quem mais vestiu a camisa da Seleção Brasileira
- O grupo está trabalhando para fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para ganhar confiança visando os próximos jogos. Nossa ideia é terminar o ano vencendo e fazendo grandes apresentações. - disse.
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Gedoz ainda falou sobre seu ótimo momento na temporada. O atleta soma quatro gols e uma assistência na temporada.
- Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo. Tenho lutado muito para honrar essa camisa até o fim. Espero continuar crescendo com todos. - concluiu.
O próximo compromisso do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro é diante do Brusque, na sexta-feira (15), às 16h, no Estádio Augusto Bauer.

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