Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipe Gedoz espera fechar o ano no Remo com vitórias e se livrar de vez do rebaixamento para a Série C
futebol

Felipe Gedoz espera fechar o ano no Remo com vitórias e se livrar de vez do rebaixamento para a Série C

Equipe ocupa atualmente a 13ª colocação e está a seis ponto do primeiro time no Z-4...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 18:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 18:58
Crédito: Divulgação / Remo
Um dos principais jogadores do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da Série B e na reta final da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma série de vitórias este ano e se afastar de vez da zona de rebaixamento, para acabar com o perigo de queda nesta temporada.- O elenco tem trabalhado muito para crescer e terminar o ano com vitórias. Esse é o objetivo de todos no clube. Vamos nos dedicar ao máximo para que esse fim de temporada seja de grandes resultados para o clube - afirmou.
Gedoz ainda falou sobre o bom momento que vive no clube e sabe que a sua fase ajudou o clube, que não teve vida fácil até aqui na segunda divisão.- Individualmente, tem sido um ano muito bom para mim. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo. Espero terminar o ano atuando em alto nível e ajudando o Remo - completou o meio-campista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados