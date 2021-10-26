Felipe Gedoz espera fechar o ano no Remo com vitórias e se livrar de vez do rebaixamento para a Série C

Um dos principais jogadores do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da Série B e na reta final da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma série de vitórias este ano e se afastar de vez da zona de rebaixamento, para acabar com o perigo de queda nesta temporada.- O elenco tem trabalhado muito para crescer e terminar o ano com vitórias. Esse é o objetivo de todos no clube. Vamos nos dedicar ao máximo para que esse fim de temporada seja de grandes resultados para o clube - afirmou.