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Felipe Gedoz destaca proximidade dos cinquenta jogos no Remo e fala sobre segundo semestre no clube na Série B

Meia passa por ótima fase com a camisa do Leão, que está no meio da tabela da segunda divisão do Campeonato Brasileiro 2021...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 20:05

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 20:05
Crédito: Samara Miranda/Remo
Principal nome do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, está bem próximo de chegar a importante marca dos cinquenta jogos no clube paraense. Segundo o jogador, alcançar essa meta será muito especial em sua carreira.
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- Chegar ao jogo de número cinquenta com a camisa do Remo será algo muito especial em minha carreira. Vestir essa camisa tem um peso grande e a responsabilidade é gigante. Espero não só chegar aos cinquenta jogos, mas, também, aos cem, duzentos. Estou muito motivado. - disse o meia.
VEJA DATAS E HORÁRIOS DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASILGedoz ainda destacou o desejo do elenco em fazer um grande segundo semestre.
- Vamos trabalhar para fazer uma grande segundo semestre e para crescermos novamente na temporada e na tabela de classificação da Série B. Essa é a meta de todos. - concluiu.

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