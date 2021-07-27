Felipe Gedoz destaca proximidade dos cinquenta jogos no Remo e fala sobre segundo semestre no clube na Série B

Crédito: Samara Miranda/Remo

Principal nome do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, está bem próximo de chegar a importante marca dos cinquenta jogos no clube paraense. Segundo o jogador, alcançar essa meta será muito especial em sua carreira.

Borja voltou ao Palmeiras: veja jogadores emprestados pelo seu time

- Chegar ao jogo de número cinquenta com a camisa do Remo será algo muito especial em minha carreira. Vestir essa camisa tem um peso grande e a responsabilidade é gigante. Espero não só chegar aos cinquenta jogos, mas, também, aos cem, duzentos. Estou muito motivado. - disse o meia.

VEJA DATAS E HORÁRIOS DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASILGedoz ainda destacou o desejo do elenco em fazer um grande segundo semestre.