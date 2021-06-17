Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Felipe Gedoz destaca força do elenco e fala que o acesso só depende deles

Meia reconhece força do time e quer subir para a Série A em 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 14:34

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 14:34

Crédito: Divulgação / Remo
Um dos principais jogadores do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico Paranaense, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, espera uma boa sequência do grupo nas próximas partidas da Série B. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção na temporada e brigar no topo da tabela.- Estamos trabalhando muito para crescer de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo na temporada. O grupo quer fazer uma boa sequência na Série B nestas próximas semanas. Esse é o objetivo”.
Gedoz ainda falou que uma possível briga pelo acesso é possível e ressaltou que só depende do elenco caso o clube queira brigar para subir esse ano.- O Remo é um grande clube e, sem dúvida, estará na briga pelas primeiras colocações na Série B. Só depende da gente. Vamos lutar muito para, quem sabe, estarmos lutando pelo acesso ao fim da temporada - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados