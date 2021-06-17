Felipe Gedoz destaca força do elenco e fala que o acesso só depende deles

Um dos principais jogadores do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico Paranaense, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, espera uma boa sequência do grupo nas próximas partidas da Série B. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção na temporada e brigar no topo da tabela.- Estamos trabalhando muito para crescer de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo na temporada. O grupo quer fazer uma boa sequência na Série B nestas próximas semanas. Esse é o objetivo”.