Felipe Gedoz destaca evolução no Remo e espera equipe com intensidade máxima na temporada

Nome em destaque no Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Feliz com esse crescimento do grupo ao longo de 2021, o atleta falou sobre a importância de manter isso até o fim do ano.
Veja o ranking dos times da Série A mais goleadores na temporada 2021
- Estamos trabalhando muito para melhorarmos ainda mais nosso rendimento em campo na temporada. O grupo está no caminho certo para isso. Vamos procurar manter essa intensidade para conquistarmos nossos objetivos ao longo da temporada - afirmou o atleta.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PARAENSEGedoz comemorou o bom ano que tem feito com o clube paraense.
- Esse ano tem sido ainda mais especial para mim. Estou feliz por estar crescendo com a equipe no dia a dia e por estar fazendo uma ótima temporada - concluiu.