Felipe Gedoz destaca evolução no Remo e espera equipe com intensidade máxima na temporada

Crédito: Meia é uma das principais peças do Leão (Divulgação / Remo

Nome em destaque no Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Feliz com esse crescimento do grupo ao longo de 2021, o atleta falou sobre a importância de manter isso até o fim do ano.

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- Estamos trabalhando muito para melhorarmos ainda mais nosso rendimento em campo na temporada. O grupo está no caminho certo para isso. Vamos procurar manter essa intensidade para conquistarmos nossos objetivos ao longo da temporada - afirmou o atleta.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PARAENSEGedoz comemorou o bom ano que tem feito com o clube paraense.