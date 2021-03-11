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futebol

Felipe Gedoz comemora bom momento no Remo e quer temporada perfeita no clube

Meia é uma das principais peças do Remo na temporada...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 16:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 16:05
Crédito: Gedoz está no quarto clube brasileiro em sua carreira (Divulgação/C2 Sports
Um dos principais jogadores do Remo desde o ano passado e um dos responsáveis pelo acesso do clube para a Série B, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, destacou o ótimo momento que passa com a camisa do time paraense. Feliz com a fase positiva, o jogador revelou o desejo de continuar melhorando seus números no clube.
Parceiros em campo! Confira irmãos que atuaram juntos pelo mesmo clube
- Desde a minha chegada ao Remo as coisas foram acontecendo naturalmente. Estou feliz por poder estar ajudando o grupo e pela sequência que estou tendo. É um momento muito especial e os números provam isso. Vou continuar trabalhando para construir uma história de títulos no clube. Sei da responsabilidade de vestir essa camisa - disse.
VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO PARAENSEGedoz ainda elogiou o grupo que está sendo formado pela diretoria do Leão.
- Temos um bom elenco e que está se reforçando. Tenho certeza que faremos uma grande temporada neste ano de retorno do clube para a Série B - afirmou.

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