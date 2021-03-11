Felipe Gedoz comemora bom momento no Remo e quer temporada perfeita no clube

Crédito: Gedoz está no quarto clube brasileiro em sua carreira (Divulgação/C2 Sports

Um dos principais jogadores do Remo desde o ano passado e um dos responsáveis pelo acesso do clube para a Série B, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, destacou o ótimo momento que passa com a camisa do time paraense. Feliz com a fase positiva, o jogador revelou o desejo de continuar melhorando seus números no clube.

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- Desde a minha chegada ao Remo as coisas foram acontecendo naturalmente. Estou feliz por poder estar ajudando o grupo e pela sequência que estou tendo. É um momento muito especial e os números provam isso. Vou continuar trabalhando para construir uma história de títulos no clube. Sei da responsabilidade de vestir essa camisa - disse.

VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO PARAENSEGedoz ainda elogiou o grupo que está sendo formado pela diretoria do Leão.