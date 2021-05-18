Felipe Gedoz busca completar temporada de 2021 em alto nível pelo Remo e seguir evoluindo

Principal nome do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, falou sobre seu ótimo momento em 2021. Segundo o jogador, sua meta é crescer ainda mais de produção neste ano no Leão.- Estou trabalhando muito para continuar com esse ritmo forte e para crescer de produção com o grupo. Tenho me dedicado ao máximo para melhorar meu desempenho em campo e meus números com a camisa do Remo.