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Felipe Gedoz busca completar temporada de 2021 em alto nível pelo Remo e seguir evoluindo

Meia com passagens por Athletico Paranense e Club Brugge, destacou fase que vive...
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Publicado em 

18 mai 2021 às 17:37

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 17:37

Crédito: Divulgação / Remo
Principal nome do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, falou sobre seu ótimo momento em 2021. Segundo o jogador, sua meta é crescer ainda mais de produção neste ano no Leão.- Estou trabalhando muito para continuar com esse ritmo forte e para crescer de produção com o grupo. Tenho me dedicado ao máximo para melhorar meu desempenho em campo e meus números com a camisa do Remo.
Gedoz ainda destacou que o grupo quer evoluir em 2021 e fazer uma ótima segunda metade de temporada para ajudar a equipe a alcançar os objetivos.- O elenco vem trabalhando para evoluir e para fazer uma boa sequência nos próximos meses. Temos tudo para fazer um grande segundo semestre.

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