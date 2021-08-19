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Felipe Garcia destaca equilíbrio da Série C e projeta jogo difícil da Tombense contra o Ferroviário

Goleiro reconheceu a importância de manter a regularidade na terceira divisão...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 16:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 16:55
Crédito: Victor Souza/Tombense
No próximo sábado (21), o Tombense visita o Ferroviário, em partida válida pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Caso vença, o Tombense pode assumir a liderança do grupo A. Capitão da equipe de Tombos, o goleiro Felipe Garcia destacou o equilíbrio do grupo até aqui.- Esse grupo está muito equilibrado. Cada rodada tem se tornado mais decisiva, cada ponto se torna fundamental. Nosso time precisa manter a eficiência jogando em casa e buscar pontos fora para conseguir a classificação. A competição está chegando na reta final, e nenhuma equipe conseguiu se distanciar, por isso que cada jogo se tornou uma final - disse o goleiro.
Atualmente na quarta colocação, a equipe mineira tem os mesmos 18 pontos do adversário, o que deixa essa partida com um ar de decisão. Felipe destacou a qualidade da equipe adversária e a importância de pontuar mesmo jogando fora de casa.- Além da qualidade do adversário e por ser um concorrente direto, será um jogo muito difícil. Sabemos que precisamos fazer um bom jogo e pontuar. Nossa equipe está bem concentrada e se preparando bem para esse confronto. Espero que possamos no sábado fazer um grande jogo e conseguir o resultado que desejamos para nos ajudar na classificação - concluiu o atleta.

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