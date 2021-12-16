Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipe Ferst comemora primeiro título com a camisa do Avaí: 'Sensação indescritível'
futebol

Felipe Ferst comemora primeiro título com a camisa do Avaí: 'Sensação indescritível'

Meia marcou três gols e deu duas assistências em cinco jogos como titular na Copa Floripa Sub-17
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2021 às 11:23

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 11:23

A equipe do Avaí sagrou-se campeão da Copa Floripa Sub-17 após bater o Ibrachina, pelo placar de 4 a 2, na tarde da última quarta-feira (15). Esse foi o primeiro do título do jovem Felipe Ferst que disputou apenas a sua segunda competição pelo Leão da Ressacada.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE!O jogador foi titular em todas as cinco partidas do clube na competição, tendo marcado três gols e anotado duas assistências. Já com a taça na mão, o atleta falou sobre a sensação do primeiro título que ele classificou como "indescritível":
- Uma sensação indescritível conquistar o primeiro título com a camisa do Avaí. Fico muito honrado em ter ajudado a minha equipe a poder trazer mais um troféu para o Leão. Termino a competição muito orgulhoso e contente com meu desempenho individual também, mas a equipe toda fez por merecer e está de parabéns pelo título. Espero voltar ainda melhor junto com eles para o próximo ano.
Com contrato até agosto de 2024, o meia também tem no currículo um título do Catarinense Sub-15 de quando atuava na base da Chapecoense, local onde ficou por cinco anos.
Crédito: JogadorsedestacounaCopaFloripaSub-17(LeandroBoeira/AvaíFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados