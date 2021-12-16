Felipe Ferst comemora primeiro título com a camisa do Avaí: 'Sensação indescritível'

A equipe do Avaí sagrou-se campeão da Copa Floripa Sub-17 após bater o Ibrachina, pelo placar de 4 a 2, na tarde da última quarta-feira (15). Esse foi o primeiro do título do jovem Felipe Ferst que disputou apenas a sua segunda competição pelo Leão da Ressacada.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE!O jogador foi titular em todas as cinco partidas do clube na competição, tendo marcado três gols e anotado duas assistências. Já com a taça na mão, o atleta falou sobre a sensação do primeiro título que ele classificou como "indescritível":

- Uma sensação indescritível conquistar o primeiro título com a camisa do Avaí. Fico muito honrado em ter ajudado a minha equipe a poder trazer mais um troféu para o Leão. Termino a competição muito orgulhoso e contente com meu desempenho individual também, mas a equipe toda fez por merecer e está de parabéns pelo título. Espero voltar ainda melhor junto com eles para o próximo ano.

Com contrato até agosto de 2024, o meia também tem no currículo um título do Catarinense Sub-15 de quando atuava na base da Chapecoense, local onde ficou por cinco anos.