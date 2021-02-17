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futebol

Felipe Ferreira comemora ótima fase e espera definir futuro nos próximos dias

Meio campista foi importante para que o Cuiabá conseguisse o acesso para a primeira divisão; 2021 ainda é incerto para o atleta, que busca acertar com um novo clube...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 14:55

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 14:55

Crédito: Meia ajudou clube do Mato-Grosso a subir para a Série A e busca novos desafios em 2021 (Divulgação / Cuiabá
Após conquistar o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro com o Cuiabá na última temporada, o meia Felipe Ferreira está feliz da vida com a ótima fase que vive na carreira. Segundo o jogador, com passagens pelo Grêmio, Vasco e CRB, a meta é continuar evoluindo nos próximos anos e seguir crescendo no meio do futebol.- Estou muito feliz e motivado com tudo que vem acontecendo comigo nestes últimos meses. Tenho trabalhado muito para isso, para manter esse nível e para conquistar meus objetivos. Vou continuar me empenhando ao máximo para fazer um grande 2021 - disse Felipe.
Segundo o atleta, que pertence à Ferroviária, seu desejo é resolver o seu futuro o quanto antes e assim buscar chegar ao novo clube antes da temporada começar para não ficar atrás dos seus companheiros na briga por um lugar no time.- Temos algumas possibilidades e respeito a Ferroviária. Estamos conversando. Algumas coisas estão aparecendo e temos que ver o que é melhor para todos neste momento - completou o meia.

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