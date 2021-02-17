Felipe Ferreira comemora ótima fase e espera definir futuro nos próximos dias

Após conquistar o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro com o Cuiabá na última temporada, o meia Felipe Ferreira está feliz da vida com a ótima fase que vive na carreira. Segundo o jogador, com passagens pelo Grêmio, Vasco e CRB, a meta é continuar evoluindo nos próximos anos e seguir crescendo no meio do futebol.- Estou muito feliz e motivado com tudo que vem acontecendo comigo nestes últimos meses. Tenho trabalhado muito para isso, para manter esse nível e para conquistar meus objetivos. Vou continuar me empenhando ao máximo para fazer um grande 2021 - disse Felipe.