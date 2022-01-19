Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Felipe falha, Real Sociedad vence e elimina Atlético de Madrid na Copa do Rei

Real Sociedad foi superior em campo e conseguiu a classificação em casa sem muitas dificuldades contra os Colchoneros
...
LanceNet

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 18:53

A Real Sociedad venceu o Atlético de Madrid por 2 a 0 no Anoeta pelas oitavas de final da Copa do Rei. A equipe Colchonera teve dificuldades, não soube se organizar em campo e foi eliminada da competição. Os gols da classificação foram marcados por Januzaj e Sorloth.> Veja a tabela da La Liga
REAL SOCIEDAD NA FRENTE!A posse de bola estava bem equilibrada, mas a Real Sociedad estava com mais objetividade em campo e abriu o placar. Aos 33 minutos, David Silva enfiou para Zaldúa na direita, que acertou um belo cruzamento para Januzaj marcar de cabeça.
AMPLIA A VANTAGEMA Real Sociedad começou bem o segundo tempo e conseguiu marcar um gol logo no início. Aos dois minutos da etapa final, o zagueiro Felipe se atrapalhou, Oyarzabal recuperou a bola, que sobrou para Sorloth carregar sozinho até a entrada da área e marcar o segundo da partida.
PRESSÃO DA REAL SOCIEDADA equipe da Real Sociedad foi mais objetiva no jogo. Apesar da posse equilibrada, o time comandado por Imanol Alguacil trocou bons passes e chegou ao ataque mais vezes. O Atlético de Madrid tentou se organizar em campo, mas teve dificuldades e sofreu na defesa.
SEQUÊNCIAAs equipes voltam as atenções à 22 rodada da La Liga. A Real Sociedad vai enfrentar o Getafe no domingo. Enquanto o Atlético de Madrid joga com o Valencia no sábado.
Crédito: (Foto:ANDERGILLENEA/AFP

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados