Felipe confia em classificação do São Paulo sub-20 à final do Brasileiro: 'Vamos trabalhar bastante'

O sub-20 do São Paulo encara o Flamengo, na sexta-feira (05), às 15h30, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria. O goleiro Felipe Carneiro, titular da equipe no primeiro confronto, falou sobre a preparação e expectativa para a decisão. - Fizemos um bom resultado em casa, mas não podemos nos acomodar e achar que estamos garantidos na final. Nosso objetivo é chegar no Rio e dar o máximo para sairmos de lá com a classificação. Vamos trabalhar bastante para conseguir isso - afirmou o goleiro.
Felipe foi titular da equipe em quase todas as partidas disputadas e está à disposição para mais essa decisão. O primeiro jogo da semifinal terminou no placar de 1 a 0 para o Tricolor paulista.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo fechou a primeira fase da competição com 34 pontos, na quarta colocação da tabela. Nas quartas passou pelo Athletico-PR com um empate e uma vitória.