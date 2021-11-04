Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipe confia em classificação do São Paulo sub-20 à final do Brasileiro: 'Vamos trabalhar bastante'
futebol

Felipe confia em classificação do São Paulo sub-20 à final do Brasileiro: 'Vamos trabalhar bastante'

Goleiro, que foi titular no vitória por 1 a 0 no jogo de ida, falou sobre a partida decisiva no Rio de Janeiro e garantiu empenho para conseguir a vaga na final da competição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2021 às 11:30

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 11:30

Crédito: Divulgação
O sub-20 do São Paulo encara o Flamengo, na sexta-feira (05), às 15h30, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria. O goleiro Felipe Carneiro, titular da equipe no primeiro confronto, falou sobre a preparação e expectativa para a decisão. - Fizemos um bom resultado em casa, mas não podemos nos acomodar e achar que estamos garantidos na final. Nosso objetivo é chegar no Rio e dar o máximo para sairmos de lá com a classificação. Vamos trabalhar bastante para conseguir isso - afirmou o goleiro.
Felipe foi titular da equipe em quase todas as partidas disputadas e está à disposição para mais essa decisão. O primeiro jogo da semifinal terminou no placar de 1 a 0 para o Tricolor paulista.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo fechou a primeira fase da competição com 34 pontos, na quarta colocação da tabela. Nas quartas passou pelo Athletico-PR com um empate e uma vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados