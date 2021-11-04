Felipe confia em classificação do São Paulo sub-20 à final do Brasileiro: 'Vamos trabalhar bastante'

O sub-20 do São Paulo encara o Flamengo, na sexta-feira (05), às 15h30, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria. O goleiro Felipe Carneiro, titular da equipe no primeiro confronto, falou sobre a preparação e expectativa para a decisão. - Fizemos um bom resultado em casa, mas não podemos nos acomodar e achar que estamos garantidos na final. Nosso objetivo é chegar no Rio e dar o máximo para sairmos de lá com a classificação. Vamos trabalhar bastante para conseguir isso - afirmou o goleiro.