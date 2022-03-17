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futebol

Felipe Conceição vibra com desempenho do Náutico e projeta futuro do time

Treinador gostou do que viu no clássico diante do Santa Cruz, no Arruda...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 16:05

Publicado em 17 de Março de 2022 às 16:05

Na noite da última quarta-feira, o Náutico foi até o Arruda e segurou o Santa Cruz. O empate por 1 a 1 colocou o Timbu na semifinal do Campeonato Pernambucano.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Nos vestiários, o técnico Felipe Conceição elogiou o desempenho do time e não escondeu a animação para o mata-mata.
‘Fizemos mais um bom jogo e ainda tem gente chegando e se adaptando à equipe. Assim como atletas ainda lesionados que vão retornar e encorpar ainda mais a equipe, como Kieza, Eduardo Teixeira, Rhaldney e Camutanga. São vários jogadores que estarão junto com a gente para que possamos, nessa reta final, sermos ainda mais forte - completou o treinador, que ainda fez uma análise específica com relação às três últimas contratações’, afirmou.
Defesa do título
Vale citar, que o Náutico é o atual campeão de Pernambuco e, nesta temporada, luta para manter o título nos Aflitos.
Crédito: FelipeConceiçãoduranteacoletivanoNáutico(Divulgação/TiagoCaldas/Náutico

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