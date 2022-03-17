Felipe Conceição vibra com desempenho do Náutico e projeta futuro do time

Na noite da última quarta-feira, o Náutico foi até o Arruda e segurou o Santa Cruz. O empate por 1 a 1 colocou o Timbu na semifinal do Campeonato Pernambucano.

‘Fizemos mais um bom jogo e ainda tem gente chegando e se adaptando à equipe. Assim como atletas ainda lesionados que vão retornar e encorpar ainda mais a equipe, como Kieza, Eduardo Teixeira, Rhaldney e Camutanga. São vários jogadores que estarão junto com a gente para que possamos, nessa reta final, sermos ainda mais forte - completou o treinador, que ainda fez uma análise específica com relação às três últimas contratações’, afirmou.