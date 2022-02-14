Felipe Conceição vai estrear pelo Náutico na Copa do Nordeste

A semana será de novidades para o torcedor do Náutico, principalmente no que diz respeito ao banco de reservas, já que o técnico Felipe Conceição vai realizar a sua estreia.

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Contratado no último domingo, o comandante terá o seu primeiro desafio nesta terça-feira, quando o Timbu mede forças com o Atlético-BA pela Copa do Nordeste.

No Náutico, Felipe Conceição entra com a missão de ajudar o Timbu a se recuperar do início instável na temporada e preparar o time na Série B.

Antes de chegar ao Náutico, Conceição havia comandado a Chapecoense, onde obteve o desempenho de três vitórias e três derrotas.