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Felipe Conceição vai estrear pelo Náutico na Copa do Nordeste

Primeiro duelo do novo comandante será nesta terça-feira, diante do Atlético-BA...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 15:33

LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2022 às 15:33
A semana será de novidades para o torcedor do Náutico, principalmente no que diz respeito ao banco de reservas, já que o técnico Felipe Conceição vai realizar a sua estreia.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Contratado no último domingo, o comandante terá o seu primeiro desafio nesta terça-feira, quando o Timbu mede forças com o Atlético-BA pela Copa do Nordeste.
No Náutico, Felipe Conceição entra com a missão de ajudar o Timbu a se recuperar do início instável na temporada e preparar o time na Série B.
Antes de chegar ao Náutico, Conceição havia comandado a Chapecoense, onde obteve o desempenho de três vitórias e três derrotas.
Crédito: FelipeConceiçãoéonovotreinadordoNáutico(Divulgação/Náutico

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