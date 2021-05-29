Felipe Conceição reclama da arbitragem e diz que o Cruzeiro esteve melhor do que o Confiança

O técnico Felipe Conceição obviamente não gostou do placar de 3 a 1 a favor do Confiança na estreia da Série B 2021. Todavia, o treinador celeste direcionou sua fala contra a arbitragem, questionando as expulsões de Fábio e Adriano, ainda no primeiro tempo, além de um pênalti não marcado em Airton, também na etapa inicial de jogo. Com esse foco nos árbitros do jogo, Conceição aliviou as críticas para o seu time, comentando que a Raposa foi bem no jogo e até esteve melhor do que o time sergipano. Confira nos vídeos da matéria as declarações e análise do treinador celeste. Felipe Conceição questionou muito a arbitragem em Aracaju e aliviou as cobranças aos jogadores do Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)