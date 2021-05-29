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futebol

Felipe Conceição reclama da arbitragem e diz que o Cruzeiro esteve melhor do que o Confiança

O treinador da Raposa evitou criticar os jogadores, focando seu dissabor do resultado no trio que comandou o jogo no Batistão...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 20:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 20:42
O técnico Felipe Conceição obviamente não gostou do placar de 3 a 1 a favor do Confiança na estreia da Série B 2021. Todavia, o treinador celeste direcionou sua fala contra a arbitragem, questionando as expulsões de Fábio e Adriano, ainda no primeiro tempo, além de um pênalti não marcado em Airton, também na etapa inicial de jogo. Com esse foco nos árbitros do jogo, Conceição aliviou as críticas para o seu time, comentando que a Raposa foi bem no jogo e até esteve melhor do que o time sergipano. Confira nos vídeos da matéria as declarações e análise do treinador celeste. Felipe Conceição questionou muito a arbitragem em Aracaju e aliviou as cobranças aos jogadores do Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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