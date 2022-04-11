Felipe Conceição é demitido do comando técnico do Náutico

Fim da linha para Felipe Conceição no Náutico. Com a derrota na estreia da Série B, o treinador foi demitido nesta segunda-feira.

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A decisão foi baseada na pressão interna que a diretoria sofreu nas últimas horas. Diante do clima insustentável, o comandante deixou o posto na comissão técnica.

15 jogos

Felipe Conceição desembarcou no Recife após deixar a Chapecoense, decisão que pegou muita gente de surpresa.

O projeto era de longo prazo, mas durou apenas 15 jogos. Durante o período, ele obteve seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O aproveitamento foi de 48,8%.

Eliminações

A frente do Náutico, Felipe Conceição viu o time ser eliminado da Copa do Nordeste na semifinal e logo no primeiro confronto da Copa do Brasil.