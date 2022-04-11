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futebol

Felipe Conceição é demitido do comando técnico do Náutico

Treinador esteve à frente do time em 15 oportunidades, mas acabou desligado após a estreia na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 17:35

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 17:35

Fim da linha para Felipe Conceição no Náutico. Com a derrota na estreia da Série B, o treinador foi demitido nesta segunda-feira.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
A decisão foi baseada na pressão interna que a diretoria sofreu nas últimas horas. Diante do clima insustentável, o comandante deixou o posto na comissão técnica.
15 jogos
Felipe Conceição desembarcou no Recife após deixar a Chapecoense, decisão que pegou muita gente de surpresa.
O projeto era de longo prazo, mas durou apenas 15 jogos. Durante o período, ele obteve seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O aproveitamento foi de 48,8%.
Eliminações
A frente do Náutico, Felipe Conceição viu o time ser eliminado da Copa do Nordeste na semifinal e logo no primeiro confronto da Copa do Brasil.
Crédito:  (Divulgação/TiagoCaldas/Náutico

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