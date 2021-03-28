AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipe Conceição crê em Cruzeiro forte na Série B, mas quer mais reforços para o elenco
futebol

Felipe Conceição crê em Cruzeiro forte na Série B, mas quer mais reforços para o elenco

O treinador da Raposa deseja mais peças para a lateral-direita e zaga no grupo que tentará levar o time azul de volta à elite nacional...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2021 às 18:08
Crédito: (Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro estreia na Série B de 2021, seu maior objetivo na temporada, contra o Confiança-SE, em 28 ou 29 de maio, em Aracaju. E, o encerramento da competição será no dia 27 de novembro. Neste dia, a Raposa quer comemorar a volta à primeira divisão após dois anos jogando a segunda divisão nacional. E, a 30 dias do começo do campeonato, o técnico Felipe Conceição sabe que precisará de mais reforços, visto que o elenco da Raposa ainda tem oscilado muito nas partidas iniciais do Estadual e da Copa do Brasil. Conceição vê duas posições como vitais para serem contratadas: a lateral-direita, já que o time conta apenas com Cáceres, e a zaga, que tem quantidade, mas ainda falta mais qualidade e experiência. A incerteza da permanência de Manoel também é um fator que gera preocupação para o setor. - A gente definiu este elenco para o Mineiro, sabendo que precisa de ajustes para o Brasileiro. Mas isso nós vamos fazer com calma, sem ultrapassar os processos que tem que ser feitos para a gente entre forte no Brasileiro. Não tenho dúvidas que entraremos fortes na Série B. Vamos estar jogando um futebol melhor, mais consistente e mais sabedor do que fazer durante todo o tempo do jogo – disse o técnico. Nesta temporada, o Cruzeiro trouxe oito jogadores e para a Série B não vai ao mercado com tanta gana, mas terá contratações pontuais. Chegaram para o elenco de 2021 o lateral esquerdo Alan Ruschel, o zagueiro Eduardo Brock, os volantes Matheus Barbosa, Rômulo e Matheus Neris, o meia Marcinho, além dos atacantes Felipe Augusto e Bruno José.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/07/2026
Imagem de destaque
“Não acredito que será feita a mesma sacanagem comigo”, desabafa Meneguelli
Imagem de destaque
'Às vezes não sei como ajudá-lo': como diagnóstico de autismo do filho mudou a vida de Cucurella, da seleção espanhola

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados