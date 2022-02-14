Felipe Carneiro, goleiro do sub-20, se despede do São Paulo: 'Gratidão'

O goleiro Felipe Carneiro, que fazia parte do elenco sub-20 do São Paulo, se despediu do clube. O arqueiro atuou nas campanhas do Campeonato Brasileiro e Paulista no ano passado, mas ficou de fora da lista de inscritos da Copinha. - Cheguei no São Paulo muito novo e saio daqui um profissional formado. Tenho muita admiração pelo clube e gratidão por tudo que passei lá dentro. Fica aqui meu agradecimento e minha torcida para que o clube e o time tenham muitas conquistas. Estarei de longe torcendo para todos os companheiros e funcionários que sempre me ajudaram - disse o jogador.
Com Alex no comando da equipe em 2021, ele foi titular na maior parte das campanhas do Paulistão e do Brasileiro. Foram 28 jogos na última temporada, com 26 gols sofridos, além de 16 vitórias, seis empates e seis derrotas.Pelo São Paulo, Felipe conquistou o Campeonato Paulista Sub 15, o Torneio Brasil-Japão Sub15, a Copa do Brasil Sub17 e a Supercopa Sub17. Em 2021, foi titular do time no Campeonato Paulista Sub20 e Brasileiro Sub20, sendo do último, vice-campeão.