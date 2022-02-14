Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Felipe Carneiro, goleiro do sub-20, se despede do São Paulo: 'Gratidão'

Arqueiro do Tricolor agradeceu aos anos passados no clube...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 13:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 13:40
O goleiro Felipe Carneiro, que fazia parte do elenco sub-20 do São Paulo, se despediu do clube. O arqueiro atuou nas campanhas do Campeonato Brasileiro e Paulista no ano passado, mas ficou de fora da lista de inscritos da Copinha. - Cheguei no São Paulo muito novo e saio daqui um profissional formado. Tenho muita admiração pelo clube e gratidão por tudo que passei lá dentro. Fica aqui meu agradecimento e minha torcida para que o clube e o time tenham muitas conquistas. Estarei de longe torcendo para todos os companheiros e funcionários que sempre me ajudaram - disse o jogador.
Com Alex no comando da equipe em 2021, ele foi titular na maior parte das campanhas do Paulistão e do Brasileiro. Foram 28 jogos na última temporada, com 26 gols sofridos, além de 16 vitórias, seis empates e seis derrotas.Pelo São Paulo, Felipe conquistou o Campeonato Paulista Sub 15, o Torneio Brasil-Japão Sub15, a Copa do Brasil Sub17 e a Supercopa Sub17. Em 2021, foi titular do time no Campeonato Paulista Sub20 e Brasileiro Sub20, sendo do último, vice-campeão.
Crédito: FelipeCarneirosedespediudoSãoPaulo(Foto:Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados