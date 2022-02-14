Felipe Carneiro, goleiro do sub-20, se despede do São Paulo: 'Gratidão'

O goleiro Felipe Carneiro, que fazia parte do elenco sub-20 do São Paulo, se despediu do clube. O arqueiro atuou nas campanhas do Campeonato Brasileiro e Paulista no ano passado, mas ficou de fora da lista de inscritos da Copinha. - Cheguei no São Paulo muito novo e saio daqui um profissional formado. Tenho muita admiração pelo clube e gratidão por tudo que passei lá dentro. Fica aqui meu agradecimento e minha torcida para que o clube e o time tenham muitas conquistas. Estarei de longe torcendo para todos os companheiros e funcionários que sempre me ajudaram - disse o jogador.