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Felipe Carneiro, ex-goleiro do Sub-20 do São Paulo, é apresentado no North Texas Fc

O atleta atuou pelo Campeonato Brasileiro e pelo Paulista sub-20 no último ano...
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Publicado em 

11 mar 2022 às 19:50

Publicado em 11 de Março de 2022 às 19:50

Ex-goleiro do Sub-20 do São Paulo, Felipe Carneiro foi apresentado nesta sexta-feira (11) ao North Texas Fc. O atleta representou o Tricolor no Campeonato Paulista e no Brasileirão da categoria em 2021, mas não foi convocado para a Copinha. O goleiro Felipe Carneiro foi apresentado como novo reforço do North Texas FC / Dallas. O jogador já está treinando com a equipe e pode disputar o amistoso do próximo domingo (13).
O atleta destacou sua felicidade em ter a oportunidade de representar a equipe e afirmou que pretende marcar seu nome na equipe.
- Estou muito feliz com a oportunidade de jogar aqui e defender essa equipe. Espero poder ajudar o time e marcar meu nome na história - disse o arqueiro.TABELA> Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosPelo o São Paulo, Felipe conquistou o Campeonato Paulista Sub 15, o Torneio Brasil-Japão Sub15, a Copa do Brasil Sub17 e a Supercopa Sub17. Em 2021, foi titular do time no Campeonato Paulista Sub20 e Brasileiro Sub20, sendo do último, vice-campeão.
Crédito: FelipeCarneiroéapresentadonoNorthTexasFC(NorthTexasFCDivulgação

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