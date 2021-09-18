Felipe Carneiro comemora vitória do São Paulo no Paulista Sub-20

Atuando no Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, o São Paulo venceu o SC Brasil, por 12 a 1, na tarde dessa sexta-feira (17 de setembro), pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20. O goleiro do Tricolor, Felipe Carneiro comemorou o triunfo. - A equipe entrou muito concentrada e aproveitou as chances. Estamos em uma sequência grande de jogos, entre Brasileiro e Paulista, e o grupo está muito focado em fazer um bom trabalho para atingir os objetivos. Feliz pela vitória, agora é virar a chave e focar no adversário pela competição nacional - celebrou o jogador.