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futebol

Felipe Carneiro comemora vitória do São Paulo no Paulista Sub-20

Goleiro celebrou grande triunfo por 12 a 1 sobre a equipe do SC Brasil. Goleada marcou a maior vitória da categoria no CFA Laudo Natel, em Cotia...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 17:00
Crédito: Divulgação
Atuando no Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, o São Paulo venceu o SC Brasil, por 12 a 1, na tarde dessa sexta-feira (17 de setembro), pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20. O goleiro do Tricolor, Felipe Carneiro comemorou o triunfo. - A equipe entrou muito concentrada e aproveitou as chances. Estamos em uma sequência grande de jogos, entre Brasileiro e Paulista, e o grupo está muito focado em fazer um bom trabalho para atingir os objetivos. Feliz pela vitória, agora é virar a chave e focar no adversário pela competição nacional - celebrou o jogador.
Pelo Campeonato Paulista Sub-20, o São Paulo tem 20 pontos somados e lidera o Grupo 7, com cinco vitórias, um empate e uma derrota.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O próximo desafio da equipe pela competição é contra o Oeste, dia 23 de setembro. Já pelo Brasileiro da categoria, o time entra em campo dia 20 contra o Botafogo.

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