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futebol

Felipe Augusto quer grande ano no CSA após acertar com clube alagoano

Atacante teve passagem pelo Cruzeiro durante a temporada 2021...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 21:20

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 21:20

Após passagem pelo Cruzeiro em 2021, o atacante Felipe Augusto acertou com o CSA para essa temporada. Feliz com o novo desafio, o jogador falou sobre a importância de estar no Azulão em 2022.- Estou feliz pelo acerto com o CSA e muito motivado para fazer um grande ano com todos. Cheguei aqui com a intenção de ter um 2022 de alto nível com o clube. Estou muito focado em crescer nos próximos dias para estar no nível que eu quero já nos primeiros jogos do ano.
De acordo com o atleta, o time alagoano tem tudo para ter um ano de grandes resultados.
- Temos um ótimo elenco, muito competitivo e que tem tudo para fazer um grande ano em 2022. Vamos trabalhar muito para conquistarmos nossos objetivos ao longo da temporada.
Crédito: FelipeAugustochegouparareforçaroCSAnatemporada2022(Foto:Divulgação/CSA

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