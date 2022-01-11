Felipe Augusto quer grande ano no CSA após acertar com clube alagoano

Após passagem pelo Cruzeiro em 2021, o atacante Felipe Augusto acertou com o CSA para essa temporada. Feliz com o novo desafio, o jogador falou sobre a importância de estar no Azulão em 2022.- Estou feliz pelo acerto com o CSA e muito motivado para fazer um grande ano com todos. Cheguei aqui com a intenção de ter um 2022 de alto nível com o clube. Estou muito focado em crescer nos próximos dias para estar no nível que eu quero já nos primeiros jogos do ano.