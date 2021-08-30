Felipe Anderson vibra com primeiro gol marcado em retorno à Lazio

Crédito: Divulgação / Lazio

Contratado pela Lazio para a temporada 2021/22, o meia-atacante Felipe Anderson marcou seu primeiro gol no retorno ao clube italiano. No último sábado, em vitória da Biancoceleste por 6 a 1 sobre o Spezia, o brasileiro voltou a jogar no Estádio Olímpico, diante do torcedor, e sentiu o carinho da torcida.

+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A- Voltar a atuar pela Lazio já é muito bom, voltar podendo contribuir diretamente em campo como tem acontecido é algo que me deixa ainda mais feliz. Fazia tempo que eu não vivia a emoção de marcar no Olímpico. Sentir essa sensação outra vez foi um momento muito especial e gratificante, que ficará marcado na minha memória - disse Felipe Anderson.

O camisa 7 marcou o quarto gol da goleada, que teve hat-trick de Immobile e Hysaj e Luis Alberto completando o placar. Na estreia, Felipe Anderson deu uma assistência na vitória sobre o Empoli.

- Estou me sentindo novamente em casa, feliz, mas ciente de que estamos apenas no começo de uma longa jornada. Vou seguir focado no trabalho para que mais e mais alegrias possam vir pela frente - completou o atleta.

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