Felipe Anderson se despede do Porto após fim de período de empréstimo e volta ao West Ham

Crédito: Divulgação/FC Porto

Nesta quinta-feira, o brasileiro Felipe Anderson publicou, em suas redes sociais, uma carta de despedida ao Porto. O período de empréstimo do ponta-esquerda junto ao clube português se encerrou, e agora o atleta de 28 anos volta ao West Ham.

Veja a tabela do Inglês- Com a nossa temporada tendo se encerrado ontem, estou aqui para dizer que me sinto honrado por ter vestido a camisa do FC Porto e com a consciência tranquila de que me dediquei ao máximo desde o primeiro dia em que cheguei ao clube. Não tive muitas oportunidades de jogar e, consequentemente, de ajudar a equipe da maneira que eu gostaria, mas fica aqui os meus melhores sentimentos em respeito ao futuro de todos no clube - publicou.

Em nota, o jogador brasileiro agradeceu aos membros do Porto e da torcida da equipe, que terminou o Campeonato Português na segunda colocação, com 80 pontos.

- Aproveito para agradecer especialmente também aos meus companheiros, a comissão técnica e a todos os torcedores e moradores da linda cidade do Porto, pela forma carinhosa com que vocês me acolheram desde a minha chegada. Um grande abraço e que Deus abençoe todos vocês - concluiu o jogador.