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Felipe Anderson se despede do Porto após fim de período de empréstimo e volta ao West Ham

Jogador brasileiro publicou, nas redes sociais, nota se despedindo da equipe portuguesa, e agora volta à Inglaterra...
LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 16:45

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 16:45

Crédito: Divulgação/FC Porto
Nesta quinta-feira, o brasileiro Felipe Anderson publicou, em suas redes sociais, uma carta de despedida ao Porto. O período de empréstimo do ponta-esquerda junto ao clube português se encerrou, e agora o atleta de 28 anos volta ao West Ham.
Veja a tabela do Inglês- Com a nossa temporada tendo se encerrado ontem, estou aqui para dizer que me sinto honrado por ter vestido a camisa do FC Porto e com a consciência tranquila de que me dediquei ao máximo desde o primeiro dia em que cheguei ao clube. Não tive muitas oportunidades de jogar e, consequentemente, de ajudar a equipe da maneira que eu gostaria, mas fica aqui os meus melhores sentimentos em respeito ao futuro de todos no clube - publicou.
Em nota, o jogador brasileiro agradeceu aos membros do Porto e da torcida da equipe, que terminou o Campeonato Português na segunda colocação, com 80 pontos.
- Aproveito para agradecer especialmente também aos meus companheiros, a comissão técnica e a todos os torcedores e moradores da linda cidade do Porto, pela forma carinhosa com que vocês me acolheram desde a minha chegada. Um grande abraço e que Deus abençoe todos vocês - concluiu o jogador.
O West Ham, que voltará a ter Felipe Anderson na próxima temporada, encerra a sua participação na Premier League neste domingo, às 12h (de Brasília), contra o Southampton.

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