Felipe Anderson reestreia com assistência e Lazio vence Empoli no Campeonato Italiano

O meia Felipe Anderson reestreou pela Lazio hoje e começou sua segunda passagem pelo clube com o pé direito ao dar uma assistência na vitória, de 3 a 1, sobre o Empoli, pela primeira rodada do Campeonato Italiano.
Jogando fora de casa, a Lazio saiu atrás no marcador logo aos 4 minutos, mas igualou rapidamente o placar contando com o talento do brasileiro, que matou a bola no peito e cruzou na medida para Savic finalizar e cabeça. Lazarri e Immobile também deixaram o seu ainda no primeiro tempo para dar números finais ao placar.
A Lazio voltará a jogar pelo Campeonato Italiano no próximo sábado, quando receberá o Spezia no estádio olímpico de Roma.
