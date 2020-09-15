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futebol

Felipe Anderson marca e West Ham avança na Copa da Liga Inglesa

Vitória por 3 a 0 sobre o Charlton garantiu equipe de brasileiro na terceira fase do torneio
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Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 18:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 18:34
Crédito: Felipe Anderson marcou seu primeiro gol na temporada (Divulgação
Com um gol do brasileiro Felipe Anderson, o West Ham derrotou o Charlton, em casa, por 3 a 0, em jogo eliminatório, e avançou para terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Os outros gols da equipe comandada por David Moyes foram marcados pelo alemão Sebastien Haller, aos 22 e 26 minutos da primeira etapa. Felipe Anderson fechou o placar, aos 35 minutos do segundo tempo, contando com a assistência do argentino Lanzini. O ex-jogador da Lazio falou sobre a classificação e importância de balançar as redes pela primeira vez na atual temporada.
- Estou muito focado no meu trabalho pelo West Ham e esse gol foi uma resposta positiva a tudo que eu tenho feito para que as coisas possam acontecer de forma positiva na temporada. Todos que receberam uma chance hoje procuraram dar o seu melhor para aproveitar a oportunidade e o resultado acabou acontecendo com naturalidade. Marcar um gol sempre motiva e dá confiança. Vou continuar me empenhando para que isso possa se repetir o máximo de vezes que for possível, porém o objetivo maior é sempre ajudar o coletivo a alcançar suas metas, como felizmente aconteceu no dia de hoje - disse Felipe Anderson.
O próximo compromisso do West Ham e de Felipe Anderson no Campeonato Inglês será no sábado, contra o Arsenal, na casa do adversário, às 16h (horário de Brasília). Na primeira rodada, os Hammers perderam para o Newcastle por 2 a 0.

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