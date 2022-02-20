Felipe Anderson marca e Lazio empata com Udinese pelo Italiano

Com um gol do brasileiro Felipe Anderson, a Lazio empatou, hoje, com a Udinese, por 1 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. Jogando em seus domínios, a Udinese abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo, com Deulofeu. Felipe Anderson empatou a partida para Lazio no último minuto do primeiro tempo, quando apareceu livre na segunda trave, após cobrança de escanteio, e finalizou de cabeça, sem chances para o goleiro.- O gol que sofremos logo no começo da partida não estava nos nossos planos, dificultou bastante nossa missão, mas felizmente conseguimos igualar o placar e levar esse ponto de volta para casa. Fico feliz por ter marcado novamente, algo que sempre aumenta a moral e dá confiança. Temos partidas muito importantes pela frente na sequência e vou trabalhar forte para, quem sabe, poder ajudar decisivamente outra vez - disse Felipe Anderson.