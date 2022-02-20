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futebol

Felipe Anderson marca e Lazio empata com Udinese pelo Italiano

Meia brasileiro faz seu quinto gol na temporada e ajuda time de Roma a arrancar ponto fora de casa
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Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 20:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 20:12
Com um gol do brasileiro Felipe Anderson, a Lazio empatou, hoje, com a Udinese, por 1 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. Jogando em seus domínios, a Udinese abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo, com Deulofeu. Felipe Anderson empatou a partida para Lazio no último minuto do primeiro tempo, quando apareceu livre na segunda trave, após cobrança de escanteio, e finalizou de cabeça, sem chances para o goleiro.- O gol que sofremos logo no começo da partida não estava nos nossos planos, dificultou bastante nossa missão, mas felizmente conseguimos igualar o placar e levar esse ponto de volta para casa. Fico feliz por ter marcado novamente, algo que sempre aumenta a moral e dá confiança. Temos partidas muito importantes pela frente na sequência e vou trabalhar forte para, quem sabe, poder ajudar decisivamente outra vez - disse Felipe Anderson.
Com o resultado, a Lazio se manteve na 6ª posição na tabela de classificação do Campeonato Italiano, com 43 pontos. Já a Udinese ocupa a 13ª posição, com 23 pontos. O próximo jogo da Lazio será na quinta-feira, quando receberá o Porto, pela Liga Europa.
Crédito: FelipeAndersonemaçãopelaLazio(Foto:Divulgação

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