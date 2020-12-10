Felipe Anderson comemora vitória em sua estreia na Champions League

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Contratado recentemente pelo Porto, Felipe Anderson fez o primeiro jogo de Champions League de sua carreira na tarde de ontem. Atuando como titular, ele ajudou o clube português a derrotar o Olympiakos, de seu compatriota, Rafinha, na Grécia, por 2 a 0. O ex-santista chegou a disputar os playoffs da competição na temporada 2015/16, quando ainda atuava pela Lazio, que foi eliminada na ocasião pelo Bayer Leverkusen.

VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESRecebendo sua segunda chance de iniciar uma partida pelo Porto, pelo qual tem quatro jogos até no total, Felipe Anderson batalhou para aproveitar a oportunidade, tendo sido o jogador com mais interceptações (4) do Porto no duelo. O meia, que está emprestado pelo West Ham até o final da temporada, comemorou o resultado e também falou sobre o processo de adaptação ao clube português.