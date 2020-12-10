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futebol

Felipe Anderson comemora vitória em sua estreia na Champions League

Meia fez primeira partida da carreira no torneio e ajudou o Porto a
derrotar o Olympiakos, do lateral Rafinha, na Grécia, por 2 a 0
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LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 16:51

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 16:51

Crédito: Divulgação
Contratado recentemente pelo Porto, Felipe Anderson fez o primeiro jogo de Champions League de sua carreira na tarde de ontem. Atuando como titular, ele ajudou o clube português a derrotar o Olympiakos, de seu compatriota, Rafinha, na Grécia, por 2 a 0. O ex-santista chegou a disputar os playoffs da competição na temporada 2015/16, quando ainda atuava pela Lazio, que foi eliminada na ocasião pelo Bayer Leverkusen.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESRecebendo sua segunda chance de iniciar uma partida pelo Porto, pelo qual tem quatro jogos até no total, Felipe Anderson batalhou para aproveitar a oportunidade, tendo sido o jogador com mais interceptações (4) do Porto no duelo. O meia, que está emprestado pelo West Ham até o final da temporada, comemorou o resultado e também falou sobre o processo de adaptação ao clube português.
- É sempre bom poder ser útil num jogo tão importante e também sair com a vitória fora de casa. Pensamos jogo a jogo nesta fase. Sabíamos da nossa qualidade, jogamos com determinação e conseguimos a classificação. Estou a trabalhando forte para merecer a confiança do técnico, buscando sempre melhorar. Podia ter feito um gol no duelo, o que sempre é positivo para quem joga na frente, mas o importante é sempre o bem coletivo - disse ele, lembrando da cabeçada que acertou na trave no começo do jogo.

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