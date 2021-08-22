Felipe Anderson comemora reestreia com vitória e assistência pela Lazio: 'Voltei para minha casa'

Crédito: Divulgação / Lazio

De volta à Lazio para a temporada 2021/22, o brasileiro Felipe Anderson fez sua reestreia pelo time da capital italiana na primeira rodada da Lega Serie A no último sábado. Com boa movimentação, o meia-atacante deu uma assistência na vitória por 3 a 1 sobre o Empoli e comemorou a atuação.

+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Italiano- É uma honra e um prazer enorme voltar a defender a Lazio. Voltei para minha casa, para o lugar onde eu me sinto muito bem em todos os sentidos. Tenho como objetivo repetir o bom desempenho que tive na minha primeira passagem, e fico feliz por ter iniciado essa trajetória com uma assistência e a vitória - disse Felipe Anderson.

Jogando fora de casa, a Lazio saiu atrás no marcador logo aos 4 minutos, mas igualou rapidamente o placar com Milinkovic-Savic em cruzamento de Felipe Anderson. Lazarri e Immobile, de penâlti, completaram o marcador.

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Felipe Anderson falou o que espera da Lazio na temporada e afirmou que o time tem um grande elenco, que possibilitará brigar por títulos.