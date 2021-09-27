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Felipe Anderson celebra gol e atuação decisiva no clássico contra Roma

Meia-atacante brasileiro foi crucial na vitória da Biancocelesti no Derby della Capitale do último domingo e comemorou boa fase em retorno à Lazio: 'Aqui me sinto em casa'...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 12:33

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 12:33
Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
Um dos destaques da Lazio na temporada, o meia-atacante Felipe Anderson foi mais uma vez decisivo para uma nova vitória do time da capital italiana. No último domingo, o brasileiro deixou sua marca na vitória da Biancocelesti sobre a arquirrival Roma, no Derby della Capitale, por 3 a 2, e falou sobre o momento.
- Nós sabíamos da importância desse jogo, que seria uma partida fundamental por tudo o que ela representa, e graças a Deus conseguimos impor a nossa maneira de jogar e conseguimos os três pontos. O derby é uma partida especial. Todo mundo sonha decidir um clássico e por isso esse jogo ficará guardado para sempre na minha memória - disse Felipe Anderson.
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De volta à Lazio para esta temporada, Felipe Anderson balançou as redes duas vezes e deu outras duas assistências em seis partidas no Campeonato Italiano. Segundo o atleta, estar novamente na capital do País da Bota é como "sentir-se em casa".
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- Estou muito feliz por ter voltado para a Itália, me sinto em casa novamente vestindo a camisa da Lazio, e vou seguir trabalhando forte ao lado dos meus companheiros para que outros momentos de alegria como esse possam acontecer ao longo da temporada - completou.

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