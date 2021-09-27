Felipe Anderson celebra gol e atuação decisiva no clássico contra Roma

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP

Um dos destaques da Lazio na temporada, o meia-atacante Felipe Anderson foi mais uma vez decisivo para uma nova vitória do time da capital italiana. No último domingo, o brasileiro deixou sua marca na vitória da Biancocelesti sobre a arquirrival Roma, no Derby della Capitale, por 3 a 2, e falou sobre o momento.

- Nós sabíamos da importância desse jogo, que seria uma partida fundamental por tudo o que ela representa, e graças a Deus conseguimos impor a nossa maneira de jogar e conseguimos os três pontos. O derby é uma partida especial. Todo mundo sonha decidir um clássico e por isso esse jogo ficará guardado para sempre na minha memória - disse Felipe Anderson.

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De volta à Lazio para esta temporada, Felipe Anderson balançou as redes duas vezes e deu outras duas assistências em seis partidas no Campeonato Italiano. Segundo o atleta, estar novamente na capital do País da Bota é como "sentir-se em casa".

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