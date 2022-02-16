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futebol

Felipe Alves, sem espaço no Fortaleza, está perto de ir para o Juventude

Diretoria dos dois clubes estariam em contato para acertar empréstimo até o final da temporada...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 17:14

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2022 às 17:14
Após perder espaço na equipe do Fortaleza e de fazer treinos separados até a definição do seu futuro, parece que o goleiro Felipe Alves está perto de ter o seu futuro definido para reforçar a equipe do Juventude em caráter de empréstimo.>Confira também o canal do LANCE! no TikTokA informação, publicada pelo diário 'O Povo', é de que as diretorias do dois clubes vem mantendo contato para fazerem os acertos finais do acordo que, inicialmente, teria duração até o fim de 2022.
Quando de sua chegada ao Leão do Pici, em 2019, Felipe tinha a chancela de ser trazido pelo técnico e uma das "cabeças" do projeto de estruturação do clube para almejar resultados mais ambiciosos, Rogério Ceni.
Porém, com o passar dos confrontos onde Juan Pablo Vojvoda foi se ambientando no comando técnico do tricolor, ficou claro que a opção prioritária seria Marcelo Boeck. Além disso, o Fortaleza contratou outro nome para a posição, Fernando Miguel, e deixou as oportunidades para Felipe Alves ainda mais restritas.
Crédito: FelipeCruz/FortalezaEsporteClube

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