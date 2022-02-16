Felipe Alves, sem espaço no Fortaleza, está perto de ir para o Juventude

Após perder espaço na equipe do Fortaleza e de fazer treinos separados até a definição do seu futuro, parece que o goleiro Felipe Alves está perto de ter o seu futuro definido para reforçar a equipe do Juventude em caráter de empréstimo.>Confira também o canal do LANCE! no TikTokA informação, publicada pelo diário 'O Povo', é de que as diretorias do dois clubes vem mantendo contato para fazerem os acertos finais do acordo que, inicialmente, teria duração até o fim de 2022.