Felipe Alves renova seu contrato com o Fortaleza

Crédito: Arqueiro está no clube do Pici desde 2019 (Divulgação/Fortaleza

Na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, a diretoria observa o elenco e trabalha muito para manter a harmonia de todos os setores.

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Diante do bom desempenho em campo, o goleiro Felipe Alves ganhou um voto de confiança da diretoria e teve o contrato renovado até 2023.

Rogério Ceni

Habilidoso também com a bola nos pés, Felipe Alves foi indicado por Rogério Ceni e ganhou a vaga de Marcelo Boeck.