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futebol

Felipe Alves renova seu contrato com o Fortaleza

Titular absoluto, o arqueiro prolongou o seu acordo até dezembro de 2023...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 17:45

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 17:45

Crédito: Arqueiro está no clube do Pici desde 2019 (Divulgação/Fortaleza
Na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, a diretoria observa o elenco e trabalha muito para manter a harmonia de todos os setores.
+ Fique por dentro de tudo o que rola no esporte através do app do L!
Diante do bom desempenho em campo, o goleiro Felipe Alves ganhou um voto de confiança da diretoria e teve o contrato renovado até 2023.
Rogério Ceni
Habilidoso também com a bola nos pés, Felipe Alves foi indicado por Rogério Ceni e ganhou a vaga de Marcelo Boeck.
Atualmente, o goleiro é o titular absoluto e peça fundamental no esquema de jogo de Pablo Vojvoda.

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