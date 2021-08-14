Felipe Alves renova seu contrato com o Fortaleza

Na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, a diretoria observa o elenco e trabalha muito para manter a harmonia de todos os setores.
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Diante do bom desempenho em campo, o goleiro Felipe Alves ganhou um voto de confiança da diretoria e teve o contrato renovado até 2023.
Rogério Ceni
Habilidoso também com a bola nos pés, Felipe Alves foi indicado por Rogério Ceni e ganhou a vaga de Marcelo Boeck.
Atualmente, o goleiro é o titular absoluto e peça fundamental no esquema de jogo de Pablo Vojvoda.