Felipe Alves projeta final do Cearense e destaca: 'Estar defendendo o gol do Fortaleza é especial'

Crédito: Felipe Cruz / Fortaleza Esporte Clube

Felipe Alves completou 33 anos de idade na última sexta-feira e sonha com o tricampeonato cearense do Fortaleza, no próximo domingo, 23) diante de seu maior rival, o Ceará. O goleiro do Leão mostrou que sabe que clássico é decido nos detalhes, que todo cuidado será pouco e que partidas como essas ficarão marcadas na história do clube. > Lesões tiram craques da Eurocopa; veja a lista- Fizemos uma campanha muito boa. É a chance da gente ser campeão invicto, e se isso acontecer, seremos tricampeões cearense e isso é muito bacana, gratificante. Acredito também que é uma maneira da gente devolver, de forma carinhosa, ao nosso torcedor, que nos apoiou sempre e esteve presente no estádio quando pôde, agora pela pandemia estão impossibilitados de marcarem presença.

- Essa final é importante, como todas, sabemos da rivalidade que existe e estar defendendo o gol do Fortaleza é especial, fazer parte da história do clube individualmente, os jogadores, e com tudo dando certo, poderá acabar marcando e concretizando o planejamento realizado no início da temporada.Felipe chegou ao Fortaleza em 2019 e , desde então foram 117 jogos com a camisa do clube. Ele conquistou o bicampeonato cearense (2019/2020) e a Copa do Nordeste em 2019. Antes de chegar no Leão do Pici, o goleiro defendeu as cores do Athletico Paranaense, Audax (SP), Oeste, Atlético Sorocaba, Paraná, Vitória e Paulista. Com mais de dez anos de carreira profissional, ele falou sobre a evolução dos goleiros no futebol mundial

- Acredito que a nossa função evoluiu bastante. Hoje em dia, todo grande goleiro tem que saber jogar com os pés. Ter a noção ali de trás, na saída de bola, saber acrescentar em campo para ter a superioridade numérica. Acho que desde quando o Brasil tomou o 7 a 1 da Alemanha, na Copa de 2014, isso ficou mais exposto e vem evoluindo a cada ano. É prazeroso ver um time bem treinado e saber que de fato todos os atletas tem a noção do que fazer com a bola nos pés, inclusive o goleiro.

- Nós, goleiros, precisamos ter a mentalidade de saber entender e compreender todo o tipo de sistema tático. O futebol mudou tanto tecnicamente e taticamente, mas não se pode esquecer que para essa evolução, os treinos foram se transformando, a intensidade das partidas foram se modificando e que isso não aconteceu da noite para o dia, levou tempo, mudou. Se modernizou – explicou.

O arqueiro também deseja manter um legado e continuar escrevendo sua história no Fortaleza. Dessa forma, Felipe Alves falou sobre o futuro e o que pensa para o restante da temporada 2021.

- Sobre o futuro, estou focado agora na final do campeonato cearense, no Campeonato Brasileiro que vem pela frente, sabemos o quanto é difícil disputar o Brasileiro. É pensar um passo de cada vez, com muita humildade e trabalho e continuar fazendo história, ganhando títulos pelo clube, deixar um legado bem bacana.

- Ser uma referência muito boa para quem vem atrás. É muito bom você ter um clube da grandeza do Fortaleza, que te dá o maior respaldo possível para formação de um atleta de alta performance dentro de campo nas competições. A busca é conquistar mais títulos e continuar a elevar o Fortaleza de patamar em todas as grandes competições também. – contou.

Como todo jogador, Felipe Alves tem um sonho e não se esquivou de falar que deseja um dia chegar na Seleção Brasileira.

- Ir para Seleção Brasileira é um sonho pra todo mundo. Saber se vou ou não é algo que nunca se apaga dentro da gente. Fica sempre presente. Nós que exercemos a profissão jogador de futebol profissional, mantemos isso vivo dentro de todos nós. Continuo trabalhando forte, representando um grande clube que é o Fortaleza, sabendo que estamos no caminho certo e continuar focado aqui, mesmo que a concorrência seja muito grande na posição na Seleção, acredito que não podemos desistir de um dia chegar lá. – confessou.