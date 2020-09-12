Felipe Alves projeta duelo contra o Grêmio fora de casa

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza

Após vencer o Sport no meio da semana, o Fortaleza volta a campo neste domingo e terá uma pedreira pela frente. O rival é o Grêmio, que deve entrar em campo com um time misto.Apesar da ‘facilidade’ por não encarar os principais jogadores do adversário, o goleiro Felipe Alves prevê um jogo difícil no Rio Grande do Sul.

‘A gente vai para lá tentar fazer um grande jogo, diante de uma grande equipe, a gente sabe que vai ser difícil, mas dificuldade tem em todos os jogos, então é ter cabeça boa. A gente está trabalhando para chegar lá e fazer uma boa partida’, avisa.