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futebol

Felipe Alves projeta duelo contra o Grêmio fora de casa

Goleiro acredita que o Leão vai encontrar dificuldade na casa do Tricolor Gaúcho...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 18:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 18:19
Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza
Após vencer o Sport no meio da semana, o Fortaleza volta a campo neste domingo e terá uma pedreira pela frente. O rival é o Grêmio, que deve entrar em campo com um time misto.Apesar da ‘facilidade’ por não encarar os principais jogadores do adversário, o goleiro Felipe Alves prevê um jogo difícil no Rio Grande do Sul.
‘A gente vai para lá tentar fazer um grande jogo, diante de uma grande equipe, a gente sabe que vai ser difícil, mas dificuldade tem em todos os jogos, então é ter cabeça boa. A gente está trabalhando para chegar lá e fazer uma boa partida’, avisa.
Após nove rodadas disputadas, o Fortaleza aparece na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos.

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