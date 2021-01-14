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futebol

Felipe Alves espera reação do Fortaleza diante do Inter

Leão está em baixa no Brasileirão e flerta com a perigosa zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 18:06

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 18:06

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza
Em queda livre na temporada, o Fortaleza flerta com a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e precisa da reação o quanto antes para evitar uma queda à Série B.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Um dos pilares do time, o goleiro Felipe Alves, sabe que o time precisa melhorar e espera que o jogo contra o Internacional, fora de casa, tenha um final feliz.
‘Dentro do futebol, a fase boa passa como a fase ruim também passa. Temos que buscar esse equilíbrio o tempo todo. A gente elevou o patamar do clube nos últimos três anos pelo futebol que a gente vinha apresentando, e hoje estamos sendo cobrados pelo aquilo que a gente demonstrou fazendo durante esse tempo. Só depende da gente reverter essa situação que nos incomoda bastante e voltar a vencer’, afirmou.
+ Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
O Fortaleza aparece na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. O Bahia, primeiro time do Z4, está com 29 pontos.

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