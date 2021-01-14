Felipe Alves espera reação do Fortaleza diante do Inter

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza

Em queda livre na temporada, o Fortaleza flerta com a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e precisa da reação o quanto antes para evitar uma queda à Série B.

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Um dos pilares do time, o goleiro Felipe Alves, sabe que o time precisa melhorar e espera que o jogo contra o Internacional, fora de casa, tenha um final feliz.

‘Dentro do futebol, a fase boa passa como a fase ruim também passa. Temos que buscar esse equilíbrio o tempo todo. A gente elevou o patamar do clube nos últimos três anos pelo futebol que a gente vinha apresentando, e hoje estamos sendo cobrados pelo aquilo que a gente demonstrou fazendo durante esse tempo. Só depende da gente reverter essa situação que nos incomoda bastante e voltar a vencer’, afirmou.

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