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futebol

Felipe Alves dispara contra arbitragem em gol do Grêmio: 'O futebol está chato'

Goleiro ficou incomodado com a decisão do árbitro de mandar voltar a cobrança de pênalti do Grêmio...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 18:44

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 18:44
Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza
O goleiro Felipe Alves saiu da Arena Grêmio irritado. Após defender a cobrança de pênalti de Diego Souza, a arbitragem mandou voltar e o atacante gremista não desperdiçou o segundo chute.Na saída de campo, o arqueiro do Tricolor do Pici demonstrou irritação com o árbitro e lamentou que a decisão tenha sido determinante para o resultado final.
‘Difícil falar se foi justo, jogamos de igual para igual. Rogério busca vitória o tempo todo. Hoje foi mais do mesmo, não tem como questionar o que aconteceu, mas não existe mandar voltar um pênalti pela invasão do jogador do mesmo time. A gente joga de igual para igual e tinha tudo para sair com o resultado positivo, mas o futebol está cada vez mais chato’, disparou.
Com o empate fora de casa, o Fortaleza termina a rodada na 9ª colocação, com 12 pontos. O próximo jogo da equipe será no sábado, diante do Inter.

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