Felipe Alves dispara contra arbitragem em gol do Grêmio: 'O futebol está chato'

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza

O goleiro Felipe Alves saiu da Arena Grêmio irritado. Após defender a cobrança de pênalti de Diego Souza, a arbitragem mandou voltar e o atacante gremista não desperdiçou o segundo chute.Na saída de campo, o arqueiro do Tricolor do Pici demonstrou irritação com o árbitro e lamentou que a decisão tenha sido determinante para o resultado final.

‘Difícil falar se foi justo, jogamos de igual para igual. Rogério busca vitória o tempo todo. Hoje foi mais do mesmo, não tem como questionar o que aconteceu, mas não existe mandar voltar um pênalti pela invasão do jogador do mesmo time. A gente joga de igual para igual e tinha tudo para sair com o resultado positivo, mas o futebol está cada vez mais chato’, disparou.