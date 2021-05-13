​Felipe Albuquerque comenta projeto de clube-empresa e início da pré-temporada do Barra-SC

Crédito: Barra FC / Divulgação

O Barra FC, atualmente na segunda divisão de Santa Catarina, iniciou sua pré-temporada no último dia 5 de maio, em seu próprio CT, em Balneário Camboriú. Felipe Albuquerque, Ex-Paysandu e Vila Nova-GO, está otimista com o projeto do clube-empresa, que tem na sua finalidade revelar jogadores, mas o objetivo principal este ano é o desempenho esportivo, tendo em vista a disputa a Série B do Catarinense na segunda quinzena de junho.

Felipe comentou sobre o plantel de jogadores para esta temporada, onde terá atletas mais experientes mesclado com a base:

- O time profissional terá uma espinha dorsal com mais experiência e vamos inserir alguns atletas da base. Os grandes times de futebol são montados a partir dessa premissa e de acordo com as oportunidades. O campeonato não tem critério de idade. Vamos montar uma equipe competitiva com o objetivo de buscar o acesso - explicou.

Para o executivo, o intuito é ter um elenco de 28 a 30 jogadores, com os atletas da base inclusos. Fabiano Soares será o técnico do time de Balneário Camboriú, o luso-brasileiro chegou recentemente ao clube junto com Albuquerque. Tem passagem no Athletico-PR e experiência europeia.

- Tivemos um pouco de dificuldade nessa montagem de elenco pelo fato de alguns estaduais estarem parados. Mas isso não impediu de realizarmos a missão. O planejamento foi feito e contratamos alguns atletas. Os estaduais de São Paulo, Paraná, Goiás e Rio GRande do Sul são grandes fornecedores de atletas para nós, mesmo atrasando, fomos buscar alguns nomes - comentou.

O Barra Futebol Clube foi fundando em 18 de janeiro de 2013 e desde 2016 está na segunda divisão catarinense, quando conseguiu o acesso através do título catarinense da terceira divisão em 2015.