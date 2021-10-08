Felipão tem dúvidas para montar o Grêmio que encara o Santos

Crédito: Divulgação/Lucas Uebel/Grêmio

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo neste fim de semana e tem confronto direto contra o Santos.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Pressionado por conta dos resultados negativos, o técnico Felipão sabe que precisa fazer o time reagir e só a vitória interessa no domingo.

Mudanças

Para o confronto longe do Rio Grande, o Grêmio tem uma série de dúvidas em todos os setores para escalar o time.

Antes de encarar o Peixe, o comandante terá mais dois treinos e a tendência é que ele confirme um time mexido em relação aos últimos confrontos.