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futebol

Felipão tem dúvidas para montar o Grêmio que encara o Santos

Treinador precisa quebrar a cabeça para escalar o time que vai a campo na Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 16:59

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 16:59

Crédito: Divulgação/Lucas Uebel/Grêmio
Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo neste fim de semana e tem confronto direto contra o Santos.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Pressionado por conta dos resultados negativos, o técnico Felipão sabe que precisa fazer o time reagir e só a vitória interessa no domingo.
Mudanças
Para o confronto longe do Rio Grande, o Grêmio tem uma série de dúvidas em todos os setores para escalar o time.
Antes de encarar o Peixe, o comandante terá mais dois treinos e a tendência é que ele confirme um time mexido em relação aos últimos confrontos.
Veja uma provável escalação: Brenno (Gabriel Chapecó); Vanderson, Ruan, Kannemann (Rodrigues) e Rafinha; Thiago Santos e Lucas Silva; Douglas Costa, Campaz (Ferreira) e Alisson; Diego Souza (Churín).

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