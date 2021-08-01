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futebol

Felipão sobre o momento ruim do Grêmio: 'Os resultados precisam aparecer'

Treinador vê evolução no time, mas espera que os resultados também apareçam...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 12:39

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 12:39
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
O Grêmio voltou a decepcionar no Campeonato Brasileiro. Na noite do último sábado, os comandados de Luiz Felipe Scolari foram até Bragança Paulista e acabaram superados pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado deixou o time afundado na zona de rebaixamento, com apenas 7 pontos conquistados e com a distância cada vez maior para sair do Z-4.
Após o confronto, Felipão viu evolução na equipe, mas acredita que ainda tem muito a fazer para tirar o Grêmio da zona da degola.
‘É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e estamos melhorando em alguns aspectos, mas os resultados não dão tranquilidade para dizer: estamos no caminho certo. Falta alguma coisa e vamos ter que buscar, todos nós do departamento de futebol, jogadores e tudo, o que falta para melhorar. Não adianta. Temos que trabalhar em cima do que vimos de bom e enaltecer isso, e o que vimos de ruim, corrigir e acho que estamos no caminho certo. Mas os resultados precisam aparecer’, destacou Felipão.
O Grêmio volta a campo na próxima semana, quando recebe a Chapecoense, pela 15ª rodada do Brasileirão.

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