Felipão sobre o momento ruim do Grêmio: 'Os resultados precisam aparecer'

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O Grêmio voltou a decepcionar no Campeonato Brasileiro. Na noite do último sábado, os comandados de Luiz Felipe Scolari foram até Bragança Paulista e acabaram superados pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0.

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O resultado deixou o time afundado na zona de rebaixamento, com apenas 7 pontos conquistados e com a distância cada vez maior para sair do Z-4.

Após o confronto, Felipão viu evolução na equipe, mas acredita que ainda tem muito a fazer para tirar o Grêmio da zona da degola.

‘É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e estamos melhorando em alguns aspectos, mas os resultados não dão tranquilidade para dizer: estamos no caminho certo. Falta alguma coisa e vamos ter que buscar, todos nós do departamento de futebol, jogadores e tudo, o que falta para melhorar. Não adianta. Temos que trabalhar em cima do que vimos de bom e enaltecer isso, e o que vimos de ruim, corrigir e acho que estamos no caminho certo. Mas os resultados precisam aparecer’, destacou Felipão.